Corpo do Cowboy do rádio será sepultado nesta terça-feira

O corpo de Milton Aires Viana Filho, o Miltinho Viana, será sepultado às 10h de hoje (5) em Campo Grande. Miltinho tinha 63 anos e faleceu em decorrência de câncer no pâncreas, ele estava internado para o tratamento da doença e no sábado (2) deixou a UTI. A previsão era de alta para os próximos dias, mas na manhã de ontem (4) o radialista teve piora do quadro e não resistiu.

Ex-vereador da Capital, ícone do rádio, inovador na forma de conduzir os programas, Miltinho Viana foi referência para vários profissionais. “Ele foi um dos primeiros locutores que introduziu a música sertaneja na FM, em Campo Grande, abriu muitas portas pra música sertaneja, foi um dos precursores, com certeza. E eu tive o prazer, também, de trabalhar com o Miltinho numa emissora de rádio. Ele tinha muito amor pelo rádio e pelo rodeio. Com certeza vai deixar muitas saudades”, disse Silvio César Calça – o Silvinho, locutor da Radio Educativa UCDB.

Outro locutor, João Paulo Pompeu, filho de Délio e Delinha, reitera o quão Miltinho incentivou os sertanejos de Mato Grosso do Sul e foi inspiração para muita gente que comanda os programas radiofônicos no estado. “Eu sempre dizia pra ele, Miltinho, pra mim você é o ícone da comunicação. Pela sua alegria, pelas músicas que você toca… Tocava muito sertanejo raiz e foi o primeiro locutor a tocar Délio e Delinha na FM”.

Hoje, João Paulo comanda o programa “Só Modão”, na Educativa FM (104,7), ” justamente inspirado nos programas do Miltinho Viana“, disse.

Homenagens

A Câmara Municipal de Campo Grande emitiu nota manifestando profundo pesar pelo falecimento do ex-vereador e destacou o legado de dedicação e compromisso com a cidade e a população da Capital. Miltinho Viana foi vereador de Campo Grande de 2001 a 2004.

“Durante seu tempo na Câmara, sempre buscou o melhor para os cidadãos de Campo Grande, seja através de projetos de lei, indicações ou fiscalizando os atos do Poder Executivo. O presidente da Casa decretou Luto Oficial de três dias no Legislativo Municipal, com a bandeira hasteada a meio mastro. O Ato da Presidência n. 330/24 foi publicado na edição desta terça-feira (05) do Diário do Legislativo. Por conta do falecimento, a sessão desta terça-feira (05) também foi cancelada.

Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências à família, amigos e a todos que tiveram a honra de conhecer e conviver com ele. Que encontrem conforto e força para enfrentar esta perda irreparável“, conforme trecho da nota emitida pela Casa de Leis.

O corpo de Miltinho Viana será sepultado às 10h, no Cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande.

