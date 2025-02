Cota Zero volta à discussão na Alems e assunto será tema de audiência pública

Matheus Barros traz as medidas que fizeram do Japão o país com as menores taxas de obesidade do mundo

A proposta, de autoria do deputado estadual Neno Razuk (PL), busca preservar os rios do Estado e fomentar o turismo de pesca.



Durante discurso na tribuna da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (12), Razuk defendeu a medida e afirmou que não cederá a pressões contrárias ao projeto. O parlamentar destacou que a proposta não impede a pesca esportiva e amadora, mas restringe a comercialização, que, segundo ele, é responsável por danos ambientais.



“Não é cota zero. É transporte zero, comercialização zero. Queremos manter o pescador profissional, amador e esportivo com acesso ao rio, mas limitar a comercialização, que destrói o meio ambiente. Vejo pescadores profissionais usando tarrafa até na Piracema. Isso não é pesca para consumo, é depredação. Precisamos preservar nossos rios para as futuras gerações e fortalecer o turismo de pesca”, afirmou o deputado.



Por outro lado, pescadores demonstram preocupação com possíveis impactos econômicos. Bruno Giroto, representante da categoria, reconhece a necessidade de preservação, mas defende ajustes no projeto para evitar prejuízos ao setor.



“A gente entende que o dourado tem que ser preservado, mas algumas adequações precisam ser feitas para que toda a cadeia da pesca não seja prejudicada. Nossa preocupação é garantir um equilíbrio entre a pesca esportiva, profissional e amadora”, argumentou Giroto.



O tema será debatido em uma audiência pública marcada para o dia 21, no plenário da Assembleia Legislativa, e será conduzida pela Comissão de Meio Ambiente. O deputado Neno Razuk ressaltou a importância da participação de diferentes setores para a construção de um consenso.