'Dia D da Prematuridade' alerta sobre a importância de exames no período pré-natal

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Campo Grande promoveu na manhã desta segunda-feira (18) o Dia D da Prematuridade, reforçando a importância do Novembro Roxo, dedicado à sensibilização sobre as causas e consequências do parto prematuro. O evento contou com orientação de profissionais da área, que abordaram temas não só relacionados à saúde, mas também ao suporte educacional e assistencial às famílias.

“É importante o envolvimento dos pais. Aqui nós fazemos o teste do pezinho, depois a gente faz o acompanhamento se houver algum problema. É importante que a sociedade se preocupe com o parto prematuro, fazendo os seus exames pré-natais com mais frequência, tomando todo o tipo de cuidado e, com isso, certamente os problemas futuros serão muito mais resolvidos”, afirmou o presidente da Apae/CG, Luiz Cesar Nocera.

Confira mais informações:

Importância

A cada ano, mais de 13 milhões de bebês nascem prematuramente em todo o mundo, com o Brasil apresentando uma taxa de prematuridade de 12%, onde 1 em cada 10 bebês nasce antes de 37 semanas de gestação. A prematuridade é a principal causa de mortalidade infantil para menores de 5 anos e contribui significativamente para o desenvolvimento de deficiências severas, como a paralisia cerebral, deficiência intelectual e problemas visuais, devido à imaturidade do sistema nervoso central.