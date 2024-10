Direto da Espanha: o relato de colunistas da rádio CBN CG sobre as enchentes em Valência

Pelo menos 64 pessoas morreram e dezenas continuam desaparecidas devido às graves inundações que atingiram a região de Valência, na região Leste da Espanha. A cidade é a terceira maior do país europeu, com

Em apenas oito horas, na noite dessa terça-feira (29) e madrugada desta quarta, choveu o esperado para o ano inteiro na localidade. Foram registrados em torno de 440 milímetros de chuva nesse período.

A força da água transformou ruas de vilarejos em rios, arrastou carros e interrompeu o tráfego em rodovias e o serviço de trens entre Valência e Madri, assim como outras linhas na região.

A enchente ocorre quando a Espanha ainda está se recuperando de uma seca severa, no início deste ano, e já está sendo chamada de “tempestade do século“.

Por telefone, os colunistas da Rádio CBN Campo Grande Chef Paulo Machado (Viagem de Sabores) e Eberson Terra (CBN Carreiras), que moram na Espanha, relataram como está a situação.

Acompanhe no vídeo abaixo, que também traz imagens da destruição provocada pela enchente.

Enchente catastrófica

As chuvas torrenciais que atingiram a cidade espanhola de Valência provocaram as piores inundações registradas na região em décadas, sendo diretamente associadas a um complexo cenário meteorológico envolvendo um bloqueio atmosférico.

O fenômeno que atingiu a região foi denominado como uma “Depressão Atmosférica de Nível Alto” (Dana), que ocorre quando uma área de baixa pressão se forma em altitudes elevadas da atmosfera.

Havia uma bolha de calor no Norte da África no momento do evento extremo de chuva, contribuindo para a instabilidade extrema com a formação de nuvens carregadas sobre o Mediterrâneo, devido ao aumento da temperatura do mar, que avançaram para a Espanha.

Valência fica na costa mediterrânea da Espanha. E o fenômeno Dana provocou trombas de água até 302 litros por metro quadrado (l/m2).

A Agência Estatal de Meteorologia (Aemet) do país declarou alerta vermelho e a previsão é de que as tempestades continuem até quinta-feira (31).

NO PASSADO

Na década de 1950, precisamente em 14 de outubro de 1957, a cidade de Valência foi destruída por uma enchente quando uma chuva intensa causou o transbordamento do rio Túria, que atravessa a cidade.

Mais de 80 pessoas morreram na época. O episódio motivou o desvio do leito do rio e a construção do Parque do Jardim do Túria, que se estende pela cidade.

Valência é uma cidade milenar, com 1886 anos. Foi fundada no ano de 138 d.C., próximo ao mar e às margens do Rio Túria.