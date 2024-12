Encerra hoje período de matrículas para escolas de educação infantil na Capital

Pais ou responsáveis, que precisam matricular crianças em Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) de Campo Grande têm até esta segunda-feira (16) para garantir a vaga.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (Semed), o responsável tem até às 17h para procurar a a secretaria da unidade escolar – onde o aluno estuda ou para qual foi designado na lista publicada no dia 3 de dezembro – para efetuar a matrícula.

Para isso, é preciso ter em mãos os seguintes documentos: certidão de nascimento, documento dos responsáveis (com foto), carteira de vacinação, cartão do SUS, comprovante de residência atual e o número do NIS da criança (se tiver bolsa família).

Quem perder o prazo e não efetivar a matrícula na unidade a qual o aluno foi designado, o nome da criança volta para o final da fila. A segunda listagem será divulgada no dia 16 de janeiro de 2025. Para o ano que vem serão 7 mil vagas na Educação Infantil.

Hoje também encerra o prazo para rematrícula dos alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme), no caso dos estudantes que já integram a Reme. Já a matrícula para novos alunos da Reme inicia em 8 de janeiro.

*Com informações PMCG

CLIQUE AQUI e entre no canal de notícias da CBN CG