Escala médica prevê pediatras em apenas três unidades na manhã de hoje

Quem precisar levar crianças para atendimento médico de urgência e emergência terá pediatras de plantão em três unidades de saúde: Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Coronel Antonino e Universitário, além do Centro Regional de Saúde (CRS) Tiradentes.

No período da tarde será possível encontrar plantonistas para atender o público infantil nas mesmas unidades. Já no período noturno, além das UPAs que atenderão durante o dia também haverá pediatra nas UPAs Moreninha e Leblon. No CRS Nova Bahia também será possível encontrar os especialistas.

A escala médica informa o quantitativo de profissionais em cada unidade da Capital e onde haverá médico para atender o público adulto. Confira:

