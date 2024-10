Falsos fiscais aplicam golpes em estabelecimentos de saúde

A Vigilância Sanitária de Paranaíba alertou sobre uma nova modalidade de golpe direcionada a profissionais e estabelecimentos de saúde locais. Segundo Gilson Piva Filho, médico veterinário e representante do órgão, estelionatários têm se passado por fiscais de vigilância para tentar extorquir dinheiro de proprietários de clínicas médicas, odontológicas e consultórios de psicologia.

O golpe se inicia com uma ligação, geralmente de um DDD de fora do estado, em que o golpista alega uma denúncia falsa, como a falta de álcool em gel ou a ausência de extintores de incêndio – itens que não competem à fiscalização da Vigilância Sanitária.

A tentativa de fraude avança quando o criminoso solicita que o proprietário clique em um link enviado via WhatsApp para “cancelar a denúncia”. A ação visa clonar o celular da vítima, expondo seus dados pessoais e financeiros. Piva Filho destacou que a Vigilância Sanitária de Paranaíba não realiza notificações via telefone ou mensagens instantâneas, seguindo rigorosamente os protocolos do Código Sanitário Estadual.

A orientação é para que as vítimas não interajam com os golpistas, evitem clicar em links suspeitos e, caso tenham dúvidas, entrem em contato direto com a Vigilância Sanitária pelos números (67) 99898-1050 ou (67) 3669-0037 para confirmar qualquer abordagem. O caso sublinha a importância de os profissionais de saúde estarem atentos e comunicarem qualquer tentativa de fraude aos órgãos competentes.

