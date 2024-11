Fim de semana terá tempo instável e previsão de chuva em Mato Grosso do Sul

A previsão para este fim de semana é de tempo instável no Estado, com chuvas intensas em diferentes regiões. Não estão descartadas tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e até queda de granizo. São esperados acumulados significativos de chuva, com valores acima de 30 mm em 24 horas.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec MS), essa situação meteorológica ocorre devido ao deslocamento de cavados, aliado ao intenso transporte de calor e umidade. A formação de áreas de baixa pressão atmosférica deve favorecer esta instabilidade em todo Estado.

Hoje

Para as regiões sul, leste e sudeste as máximas devem ficar entre 28 e 34°C. Já no sudoeste e Pantanal variam entre 29-35°C, enquanto no Bolsão e no Norte devem chegar aos 35°C. Na Capital a mínima será de 32°C. Os ventos ficam entre 40-60 km/h e, pontualmente podem ser rajadas mais acentuadas. Pode chover em todas as regiões.

Sábado e Domingo

*com informações do Governo do Estado