Foragido da justiça morre em confronto com Força Tática

A Polícia Militar por meio de ação conjunta entre Força Tática e Grupo Especial Tático de Motos (Getam), realizaram uma ação na noite deste sábado (8), para tentar prender, João Pedro Vieira dos Santos, 25 anos, com mandado de prisão no Residencial Gilson Teixeira, no Condomínio Orestinho, oeste de Três Lagoas (MS).

Após denúncias anônimas, que João Pedro, foragido da justiça, estaria escondido no condomínio Gilson Teixeira, e as equipes policiais foram juntas para averiguar. Ao chegar no local, os policiais teriam localizado o suspeito, que teria uma vasta ficha criminal e segundo as primeiras informações, João Pedro foi localizado e supostamente armado, teria tentado fugir da polícia, e, em algum determinado momento, não acatado as ordens para se entregar. Houve o confronte com os militares e João Pedro Vieira dos Santos Ribeiro, vulgo “Mama Boi:, foi alvejado e levado ao Hospital Auxiliadora, mas não resistiu e foi a óbito.