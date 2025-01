Frente fria segura temperatura e espalha chuva pelo estado nesta quinta-feira

A quinta-feira (30) começa com alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para perigo potencial de chuva intensa em 60 municípios de Mato Grosso do Sul. O aviso segue até as 23 horas de sexta-feira (31).

Nessas cidades, o volume acumulado de chuva pode variar entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h) ou até 50 mm/dia, com ventos de até 60 quilômetros por hora (km/h).

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a formação de chuvas é uma condição típica do verão, devido ao calor durante o dia aliado à alta umidade relativa do ar.

Nesta quinta e sexta-feira, a situação se agrava pela formação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai, somada a uma frente fria que favorece a formação de instabilidades em Mato Grosso do Sul.