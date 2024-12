Irmãs Missionárias da Sagrada Família visitam Paranaíba com foco na evangelização das famílias

A Paróquia Santo Antônio em Paranaíba recebe nesta semana as Irmãs Missionárias da Sagrada Família, que estão na cidade com o objetivo de fortalecer a fé e promover a devoção à Sagrada Família. A visita faz parte das celebrações do Jubileu de Diamante do Instituto das Irmãs Missionárias da Sagrada Família, que comemora 60 anos de missão.

De acordo com a Irmã Aparecida Donizete, superiora geral, o objetivo principal da passagem pelo município é aproximar-se da comunidade da igreja, destacando a importância das famílias no processo de evangelização. “Estamos aqui para conhecer o povo, trazer a evangelização e fortalecer a devoção à Sagrada Família como modelo de vida e fé para todas as famílias”, explicou a irmã.

Também estão em visita Irmã Lurdinha, Irmã Maria Sebastiana e Irmã Suely da Silva Nedis.

A programação começou na quinta-feira (5) com a missa de abertura às 19h , marcando o início do Tríduo Missionário Vocacional. Durante os dias de visita, as irmãs realizam diversas atividades:

Como visitas a 25 famílias selecionadas, com um encontro especial para todas as famílias às 19h; no sábado (7) às 16h, haverá um encontro com a juventude, seguido pelo Terço Vocacional às 18h; domingo (8) haverá encontro com as crianças às 8h, seguido de missa, e encerramento do Tríduo Missionário às 19h .

Além das celebrações, a programação inclui momentos de reflexão sobre os desafios enfrentados pelas famílias atualmente e a importância de valores como amor, respeito e harmonia.

“A religião é um apoio fundamental para superar as dificuldades da vida familiar, inspirando-se no modelo da Sagrada Família, que enfrentou muitos desafios para proteger e valorizar a vida”, destacou a Irmã Aparecida.

As irmãs também compartilharam um pouco sobre o trabalho que realizam no Rio de Janeiro, onde atuam em paróquias e projetos sociais, atendendo cerca de 320 crianças e 90 adolescentes por meio de iniciativas como a BAMUCI (Banda Musical da Sagrada Família).

Convite para comunidade

A Paróquia Santo Antônio convida toda a comunidade de Paranaíba a participar dos encontros, destacando que todos, independentemente da configuração familiar, são bem-vindos. “O importante é valorizar a família que temos e buscar fortalecer a fé, seja qual para a sua realidade”, reforçou a irmã.