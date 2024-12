Mato Grosso do Sul registra mudanças significativas nas características dos domicílios

Mato Grosso do Sul apresentou mudanças substanciais nas características dos domicílios, de acordo com o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A pesquisa revelou tendências importantes que refletem as transformações socioeconômicas do estado.

A redução de moradores por residência é uma das principais mudanças observadas. A média de pessoas por moradia caiu para 2,79, em comparação com 3,19 em 2010. Esse declínio reflete mudanças demográficas significativas, como o aumento da população idosa e a redução da taxa de natalidade. Consequentemente, as famílias estão se tornando menores e mais nucleares.

Outro dado relevante é o aumento de aluguéis. Atualmente, 25% dos domicílios ocupados são alugados, um aumento de quase 10% em relação ao Censo 2000. Esse crescimento pode ser atribuído à flexibilidade econômica oferecida pelo aluguel, especialmente para jovens e idosos. O aluguel se tornou uma opção mais acessível e atraente para aqueles que buscam mobilidade e flexibilidade.

Além disso, o Censo 2022 destacou a predominância de casas como tipo de moradia. Cerca de 91,1% da população vive em casas, a quinta maior proporção entre os estados brasileiros. Isso reflete a preferência dos moradores por espaços mais amplos e independentes.

De acordo com Victor Garcia Miranda, cientista político, “a mudança na faixa etária predominante contribuiu para a redução de moradores por residência, refletindo mudanças demográficas e preferências de habitação”. Já Eduardo Matos, economista, ressalta que “o cenário econômico enfrentado pela nova faixa etária predominante contribuiu para o aumento de pessoas morando de aluguel, devido à flexibilidade e acessibilidade”.

Essas mudanças têm implicações significativas para o planejamento urbano, políticas públicas e mercado imobiliário. É fundamental considerar essas tendências para desenvolver soluções eficazes para o futuro das cidades e comunidades.

Fonte: Censo 2022 do IBGE.