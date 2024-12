Mesmo com alerta de chuva intensa, calor deve superar os 30° em quase todo o estado

O início da semana tem três alertas para chuva intensa em Mato Grosso do Sul, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No extremo Sul do estado, 13 cidades podem ser atingidas com acumulado de chuva acima de 100 milímetros por dia.

Outros 60 municípios – nas regiões Leste, Central e Oeste – podem apresentar chuva entre 30 e 60 milímetros por hora e 100 milímetros no dia, com ventos que variam entre 60 e 100 quilômetros por hora

Nas regiões Nordeste, Norte e Noroeste 22 municípios estão sob aviso de perigo potencial de chuva intensa com volume acumulado entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros no dia, já os ventos podem alcançar os 60 quilômetros por hora.

Nesta segunda-feira (9) a temperatura deve alcançar a máxima, em Campo Grande, de 33°C.

Em Ponta Porã 29°C, Dourados 30 °C. Na região Leste de Três Lagoas o termômetro pode alcançar a máxima de 34°C. Na região Norte, em Coxim, 34°C. Em Porto Murtinho 32°C e Corumbá 34°C

