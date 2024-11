MS é alvo de operação nacional contra esquema de contrabando de eletrônicos

A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal deflagraram nesta quinta-feira (28) a operação Break Off, com o objetivo de desmantelar um esquema de fornecimento clandestino de eletrônicos importados.

A ação é um desdobramento da operação Sign Off, realizada em agosto de 2023, que revelou a atuação de grupos especializados no contrabando de produtos do Paraguai e dos Estados Unidos para revenda no mercado informal brasileiro.

Ao todo, 76 policiais federais e 20 auditores-fiscais da Receita participaram da operação, que executou 19 mandados de busca e apreensão em oito cidades: Cuiabá e Várzea Grande (MT), Sonora, Campo Grande e Ponta Porã (MS), Goiânia (GO), São Paulo (SP) e Barra do São Francisco (ES).

Além disso, a Justiça determinou o sequestro de bens móveis e imóveis, bem como o bloqueio de valores em contas bancárias dos investigados.

As investigações apontaram que os grupos utilizavam estratégias sofisticadas para evitar a fiscalização, incluindo a contratação de agentes de segurança pública para escoltar as mercadorias.

Os envolvidos poderão responder por descaminho, organização criminosa, evasão de divisas e lavagem de dinheiro, crimes que, juntos, podem render penas superiores a 20 anos de prisão.

Segundo a PF, a análise de materiais apreendidos na primeira fase da operação foi fundamental para mapear a atuação dos três grupos criminosos. A operação busca interromper a cadeia de distribuição de produtos contrabandeados e combater o impacto econômico gerado pelo comércio irregular no Brasil.