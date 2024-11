MS terá representantes nos Jogos Sul-Americanos Escolares

Entre os dias 1º e 11 de dezembro, será realizada em Bucaramanga, na Colômbia, a 28ª edição dos Jogos Sul-Americanos Escolares. Organizado pelo Conselho Sul-Americano de Desporto em parceria com a Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) e o Ministério do Esporte, o evento contará com a participação de 232 brasileiros, incluindo estudantes-atletas, comissão técnica, médicos, fisioterapeutas e equipe de liderança.

Os Jogos Sul-Americanos Escolares reúnem atletas de 12 países, que competirão nas modalidades de atletismo, atletismo para pessoas com deficiência intelectual, natação, paranatação, judô, tênis de mesa, xadrez, basquetebol, basquetebol 3×3, handebol, voleibol e futsal, tanto no masculino quanto no feminino. Mato Grosso do Sul, será representado por três atletas na competição internacional.

Entre as atletas convocadas está Janaina de Lima Colman, de 13 anos, natural de Ponta Porã, que competirá na prova de lançamento de martelo no atletismo. Ela atleta conquistou recentemente a medalha de ouro no lançamento de martelo nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) para estudantes de 12 a 14 anos, realizados em outubro, em Recife (PE).

“Pratico o lançamento de martelo há um ano e meio, e é minha paixão. Minha expectativa é bater meu recorde, disputar o pódio e representar bem o meu país”, afirma a jovem atleta.

A judoca Ana Clara Alegre, de 13 anos, representante de Aquidauana, participará do Campeonato Sul-Americano. Com sete anos de dedicação ao judô, Ana é beneficiária da Bolsa Atleta do Governo do Estado. Neste ano, ela conquistou a medalha de ouro nos JEBS, resultado que garantiu sua classificação para a competição internacional.

Outra representante sul-mato-grossense será Maria Eduarda da Silva, de 14 anos, de Três Lagoas, também do atletismo, que disputará a prova dos 80 metros com barreiras. Ela garantiu sua convocação para o campeonato sul-americano após conquistar a medalha de prata no JEBs.

“A importância desse campeonato é dar visibilidade e novas oportunidades para atletas como eu. Minha expectativa é melhorar minha marca, ficar entre as oito melhores e, se Deus quiser, chegar ao pódio”, destaca Maria.

*Com informações da Comunicação Setesc