Operação-padrão da Receita Federal atinge Ponta Porã e Mundo Novo, mas Corumbá não adere

Mobilização do Sindifisco Nacional em MS (Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal em Mato Grosso do Sul) para pressionar o governo federal a negociar reajuste começou em Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (17), mas a chamada operação-padrão só vai ser realizada em duas aduanas da fronteira com o Paraguai: Ponta Porã e Mundo Novo. Em Corumbá, que tem o maior porto seco do Centro-Oeste e faz fronteira com a Bolívia, não houve adesão à medida.

O representante do Comando Nacional de Mobilização (CNM) na 1ª Região Fiscal, Auditor-Fiscal Waltoedson Arruda, e o presidente da Delegacia Sindical de Foz do Iguaçu, Silvio José Henkemeier, estiveram com auditores para tratar do acirramento das ações de greve na região. Houve visita à Inspetoria da Receita Federal de Mundo Novo e também ocorreu encontro em Ponta Porã. Conforme o Sindifisco, a maioria dos Auditores-Fiscais em Mundo Novo é oriunda do último concurso público ainda não tinha participado de greve da categoria.

A intenção da categoria é que o movimento das aduanas sofra impacto e esses efeitos da greve acabam gerando repercussão em segmentos econômicos que causam relevância política. Nesse sentido, Corumbá tem o maior peso nessa disputa, mas por enquanto não houve a mobilização.

A operação-padrão dos auditores teve início em dezembro de 2024 e cobra aumento do salário-base. O Sindifisco Nacional apontou que existe uma defasagem desde 2016. Como as negociações com o governo federal não avançaram, inclusive sem a uma participação tão efetiva do Ministério da Fazenda, a categoria tenta reverberar a greve para diferentes localidades e chamar a atenção nas negociações.

Apesar da Receita Federal em Corumbá não ter aderido ao movimento, as equipes locais têm intensificado a divulgação de ações no combate ao contrabando de mercadorias na fronteira do Brasil com a Bolívia. Só na semana passada, uma operação conjunta com a Polícia Militar resultou na apreensão de cerca de 4 toneladas de mercadorias irregulares. A ação foi feita nos Postos Esdras, que é o principal acesso entre Brasil e Bolívia, e Lampião Aceso, na BR-262.