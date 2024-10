Paranaíba registra saldo positivo de empregos em setembro

Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), Paranaíba obteve um saldo positivo de 101 novos postos de trabalho em setembro de 2024. Foram 626 admissões e 525 desligamentos no período.

O setor de serviços foi o que mais contribuiu para esse crescimento, com 53 novas vagas, seguidas pela indústria, com 24; comércio com 18; construção com quatro; e agropecuária com dois. O estoque de empregos formais na cidade chegou a 9.893 postos.

Em todo o estado do Mato Grosso do Sul, foram geradas 33.272 novas vagas formais e realizadas 31.360 desligamentos, resultando em um saldo de 1.912 empregos. O setor de serviços também liderou no Estado, com 1.094 novos empregos, seguidos pelo comércio e indústria com 653 e 647 postos, respectivamente.