Provas do Enem serão aplicadas em 41 municípios de MS

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro, em 1.753 municípios. Mato Grosso do Sul tem 41 municípios na lista, e 65.099 mil alunos inscritos para o exame.

Segundo o Ministério da Educação, os mais de 5 milhões de inscritos neste ano farão as provas em cerca de 10 mil locais, como escolas e faculdades, que abrigam cerca de 140 mil salas em todo o país.

O Cartão de Confirmação de Inscrição já foi disponibilizado. Nele, o estudante pode consultar informações como o local de prova, número de inscrição e hora das provas. A consulta pode ser feita na Página do Participante na internet.

No primeiro dia de Enem, além da redação, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias. Já no segundo dia, os participantes fazem as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, assim como de matemática e suas tecnologias. São 45 questões em cada área do conhecimento.

*com informações do Governo Federal