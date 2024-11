Refis segue para última semana e parcial aponta arrecadação de R$ 9 milhões

Contribuintes de Campo Grande têm até sexta-feira (6) para negociarem dívidas com descontos de até 80% sobre encargos, incluindo juros e multas, como parte do Programa de Regularização Fiscal (Refis) de Campo Grande.

Até ontem (29), segundo a Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento foram realizados 34,3 mil atendimentos, entre presencial e on-line, com valor arrecadado em torno de R$ 9 milhões.

O Refis abrange dívidas tributárias e não tributárias, sejam inscritas ou não em dívida ativa, ajuizadas ou com exigibilidade suspensa. Pessoas físicas e jurídicas podem participar, renegociando débitos como IPTU, ITBI e ISS. No entanto, multas de trânsito, ambientais, contratuais e outras de natureza ambiental estão fora do programa.

Além do presencial, a Prefeitura oferece atendimento remoto, possibilitando a negociação de forma prática e segura, sem necessidade de deslocamento. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, pelos telefones (67) 4042-1320, (67) 98471-0487 e (67) 98478-8873. Também é possível acessar o site oficial do Refis para simulações e emissão do Documento de Arrecadação Municipal (DAM). Informações adicionais estão disponíveis pelo telefone 156.

Condições de pagamento

Contribuintes que optarem pelo pagamento à vista podem obter até 80% de desconto sobre encargos. Para parcelamentos, as condições variam conforme o tipo de dívida e o número de parcelas.

Dívidas imobiliárias

Desconto de 60% em encargos para até 6 parcelas, com entrada mínima de 5%.

O mesmo percentual de desconto se aplica para 7 a 12 parcelas (entrada mínima de 10%) e 13 a 18 parcelas (entrada mínima de 15%).

Débitos econômicos

À vista, o desconto é de 80% sobre os encargos.

Parcelas mínimas são de R$ 100 (até 6 vezes), R$ 500 (7 a 12 vezes) e R$ 1.000 (13 a 18 vezes). Para prazos mais longos, os valores mínimos são de R$ 1.250 (até 24 vezes), R$ 1.500 (até 36 vezes), R$ 2.000 (até 48 vezes) e R$ 2.500 (até 60 vezes).

Atendimento presencial

Quem preferir atendimento presencial pode se dirigir à Central de Atendimento ao Cidadão (CAC), na Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, nº 2.655, das 8h às 16h. Os pagamentos podem ser feitos em bancos, lotéricas, aplicativos de instituições financeiras e outros meios disponibilizados pelas instituições bancárias.

*Com informações PMCG



