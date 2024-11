Rejeição coloca Paulo Corrêa em uma encruzilhada

O deputado estadual Coronel David (PL) é hoje a “pedra no sapato” do deputado Paulo Corrêa (PSDB) para continuar ocupando a primeira secretaria da Assembleia Legislativa. A rejeição ao nome de Corrêa é muito grande. E não é de hoje. Ele só foi eleito primeiro-secretário com a intervenção do então governador Reinaldo Azambuja (PSDB), porque já havia restrição ao seu nome.

Paulo Corrêa presidiu a Assembleia por duas vezes. Ele só foi reeleito porque, na época, contou também com apoio de Azambuja. Os deputados não queriam mais ele na presidência. E virou depois primeiro-secretário por causa do Azambuja. Mesmo assim, teve que disputar no voto com João Henrique Catan (PL).

A queixa dos deputados é a falta de diálogo com Paulo Corrêa. Ele se tranca no gabinete e não gosta de atender os seus colegas. Por causa disso, muitos deputados nem sequer entraram no gabinete dele.

E esses deputados que rejeitam Paulo Corrêa querem o Coronel David para ocupar o segundo cargo mais importante da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. Mesmo com a alta rejeição de Paulo Corrêa, o Coronel David enfrenta a resistência do presidente da Assembleia, deputado Gerson Claro (PP), que está coletando assinaturas em favor da reeleição do primeiro-secretário.

Claro chegou até a falar com o governador Eduardo Riedel para trabalhar em favor de Paulo Corrêa. O Coronel David também se reuniu com Riedel para tratar do apoio ao seu nome. A posição do governador é não se envolver, deixar para os deputados decidirem a eleição do primeiro-secretário. Ele não quer criar embaraços com a sua base aliada. A postura de Riedel é totalmente diferente de Azambuja, que jogava pesado para prevalecer o seu desejo.

Mesmo diante das incertezas, David já recebeu manifestação de apoio de quase metade dos 24 deputados. Eles se comprometeram a votar no Coronel se o governador não interferir no processo eleitoral.

O certo hoje é a reeleição de Gerson Claro para a presidência. Ele é unânime. Os deputados gostam dele e aprovam a sua administração. A eleição está marcada para o dia 13 e até lá poderá acontecer algum desdobramento na disputa entre Paulo Corrêa e Coronel David pela primeira secretaria.

