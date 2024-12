Sol brilha forte e calor impera nesta quarta-feira em MS

A quarta-feira (11) começa com sol brilhando forte na maior parte de Mato Grosso do Sul, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Ao todo, 18 municípios do extremo Norte, Nordeste e Noroeste do estado estão sob aviso de perigo potencial de chuva intensa. Nesses locais, o volume acumulado de chuva pode alcançar 50 milímetros por dia.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade.

Há probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada e, localmente, podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios. Essa situação meteorológica ocorre devido ao deslocamento da frente fria, aliado à disponibilidade de umidade.