Tempo instável marca o início de semana em MS

A semana começa com instabilidade em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há aviso de chuvas intensas para os 79 municípios do estado até as 10 horas desta segunda-feira (04).

O acumulado de chuva pode variar entre acumulado de chuva 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, já as rajadas de ventos intensos pode alcançar a máxima de 40 a 60 km/h.

Em Campo Grande o dia começa com tempo firme, mas pode chover nos períodos da tarde e à noite. A temperatura máxima prevista para hoje é de 30 graus.

No interior do estado, o termômetro pode alcançar a máxima de: 29 graus em Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas.

Na região Norte do estado em Coxim a máxima prevista para hoje será de 34 graus. Na região Pantaneira em Corumbá máxima de 35 graus e 32 graus em Porto Murtinho.