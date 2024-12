Último fim de semana de 2024 deve ser de muito calor em Mato Grosso do Sul

No Norte do estado, o município de Coxim tem previsão de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas no sábado, quando a temperatura pode chegar aos 33 °C, no domingo, o céu deve permanecer encoberto e a máxima não deve passar dos 35°C

Em Corumbá, o sábado será de poucas nuvens no céu, e máxima de 35°C, no domingo a situação se mantém e a máxima sobe um pouco, podendo chegar aos 36°C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Porto Murtinho neste sábado (28) a máxima deve chegar aos 36°C, o céu deve se manter com poucas nuvens, enquanto no domingo será de céu claro e máxima de 37°C.

PMA está intensificando fiscalizações por conta do aumento do número de turistas em MS; pesca está proibida até o dia 28 de fevereiro de 2025

Em Campo Grande, poucas nuvens no céu no sábado e no domingo muitas nuvens, as máximas devem ficar em 32°C e 34°C, respectivamente.

No Leste do estado, Três Lagoas terá sábado com muitas nuvens no céu e pancadas de chuva isoladas. A máxima deve ser de 32°C, no domingo, máxima deve ser 34°C e há também previsão de pancadas de chuva isoladas.

Dourados, no Sul do estado, terá sábado com poucas e domingo com muitas nuvens no céu. A máxima, segundo o Inmet, será a mesma de 33°C para os dois dias.

CLIQUE AQUI e entre no canal de notícias da CBN CG