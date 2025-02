Capital confirma primeiro caso de dengue tipo 3

Campo Grande confirma o primeiro caso de dengue tipo 3 depois de 18 anos sem registro. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informou que a paciente infectada é uma mulher de 35 anos e apresentou os primeiros sintomas no dia 23 de janeiro. O quadro clínico não evoluiu e a paciente teve boa recuperação, não necessitando de internação.

Segundo o Ministério da Saúde, o tipo 3 da dengue tem mais potencial de causar graves danos. A introdução de um novo sorotipo na população pode levar a epidemias, pois o metabolismo das pessoas está acostumado aos demais tipos da doença.

Vacinação

A vacinação contra a dengue está disponível a população de 10 a 14 anos. Segundo a Sesau, apenas 20 mil dos 61 mil jovens nessa faixa etária tomaram a primeira dose, e apenas 8 mil completaram o esquema vacinal.

A secretaria alerta a população sobre a importância de adotar medidas preventivas para evitar a proliferação do mosquito transmissor da doença. Entre as principais orientações estão a eliminação de focos do mosquito, como o descarte de lixo em terrenos baldios, e a busca por cuidados médicos diante de qualquer sintoma suspeito.

*Com informações PMCG

