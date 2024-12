Acidente grave quase termina em tragédia na Filinto Miller

Um grave acidente, envolvendo uma pick-up Fiar Strada, e, uma moto Honda Bis, quase terminou em tragédia, na noite deste domingo (15), na avenida Filinto Miller, cruzamento com a rua Dr. Amílcar Congro Bastos, no bairro Jardim Dourados, norte de Três Lagoas (MS).



Carro e moto, seguiam no mesmo sentido da avenida Filinto Miller, do centro para o bairro. Ao chegar no cruzamento com a rua Dr. Amílcar Congro Bastos, o sinal havia fechado e a moto Honda Bis, ocupada por um casal, teria parado.



Pouco mais atrás, vinha o veículo Fiat Strada, ocupado apenas pelo condutor, que em alta velocidade, teria atingido a moto na traseira, perdido o controle, subido no canteiro central, colidido violentamente contra um poste, onde havia um semáforo, e, arrancado o poste de ferro com base e tudo, só parando mais de 20 metros, do local do contato com a moto.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, foram acionados e estiveram no local. Segundo as informações dos socorristas do Samu, as vítimas tinham ferimentos leves, e, não inspiravam risco de morte, sendo levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Já o condutor do Fiat Strada, teria ficado preso no interior do veículo, sendo necessário a intervenção dos militares do Corpo de Bombeiros.