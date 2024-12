Acidente grave tira vida de mulher na BR-262

A picape colidiu com o para-choque frontal esquerdo do caminhão, atingiu os últimos eixos da carreta bitrem e saiu da pista, rodando várias vezes antes de parar. O marido de Márcia, que usava cinto de segurança, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Auxiliadora, consciente e orientado.

De acordo com informações, o casal seguia em direção à capital Campo Grande quando uma carreta bitrem, puxada por um cavalo mecânico Scania, teria atravessado a rodovia. O motorista da Fiat Strada não conseguiu frear a tempo.

Uma mulher de 59 anos, identificada como Márcia Gasparelli Rodrigues, morreu após sofrer um grave acidente na noite deste sábado (28), na rodovia BR-262, próximo ao bairro Chácara Imperial, em Três Lagoas (MS). Márcia era passageira de uma picape Fiat Strada, que era conduzida pelo marido. O veículo em que o casal viajava, no sentido oeste (Campo Grande-MS), foi completamente destruído após colidir com a lateral de uma carreta.

Apesar dos esforços das equipes de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros, Márcia não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado no local. A Polícia Rodoviária Federal esteve presente para controlar o tráfego até a chegada da Polícia Militar, responsável pelo trecho urbano das rodovias BR-262 e BR-158.

Segundo o motorista da carreta, ele havia saído de uma estrada de terra lateral à rodovia BR-262, acessado a pista e realizado uma conversão à esquerda para seguir viagem no sentido São Paulo. A manobra é proibida devido à presença de faixa dupla contínua, que impede ultrapassagens e cruzamentos da via.

O motorista foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), e o caso será investigado como homicídio culposo.