Comércio de Três Lagoas ficará aberto até às 20h na próxima semana

As festas de fim de ano movimentam o comércio de Três Lagoas, e para atender melhor aos consumidores, os horários de funcionamento serão estendidos. Entre os dias 9 e 13 de dezembro, de segunda a sexta-feira, as lojas ficarão abertas até às 20h. Essa ampliação no horário proporciona mais tempo e flexibilidade para que os consumidores realizem as compras de Natal e Ano Novo.

A medida atende à alta demanda desta época do ano e também ajuda os lojistas a aproveitarem o aumento no fluxo de clientes. Além disso, o comércio já está com horário ampliado desde o início de dezembro:

Até o dia 6, o funcionamento é das 8h às 19h