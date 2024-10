Dia Mundial de Combate à Pólio: Três Lagoas atinge 93,8% de vacinação

No dia 24 de outubro, é celebrado o Dia Mundial de Combate à Poliomielite, uma data que visa conscientizar a população sobre a importância da vacinação contra a doença, erradicada no Brasil desde 1989, com o último caso registrado no interior da Paraíba.

Em Três Lagoas, todas as Unidades de Saúde da Família (USFs) oferecem a vacina contra a pólio. Em 2023, o município atingiu a meta do Ministério da Saúde ao vacinar 1.820 crianças, representando 95,89% do público-alvo. Já em 2024, foram aplicadas 1.204 doses, correspondendo a 93,86% da população infantil imunizada.

A farmacêutica Regina Dias compartilha com orgulho a caderneta de vacinação da neta, Sophia Helena, de um ano e seis meses. “É muito importante para o sistema imunológico, pois a paralisia infantil não tem cura, e a prevenção é a vacina“, ressalta.

Com a mãe de Sophia estudando fora do país, Regina assumiu a responsabilidade pela saúde da neta, seguindo rigorosamente o calendário de vacinação. “O amor de avó é maior que o amor de filho, e eu prezo pela saúde da minha neta, assim como fiz com os meus filhos“.

A coordenadora da Central de Imunização de Três Lagoas, Humberta Azambuja, enfatiza a importância da continuidade da vacinação. “Embora tenhamos superado os 95% no ano passado, este ano não chegamos a 94%. Para atingir nossa meta de 95%, precisamos vacinar cerca de 700 crianças até o final do ano“.