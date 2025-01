Dois jovens são mortos e idosa fica ferida em ataque a tiros

Dois jovens foram mortos e uma mulher ficou ferida na noite desta terça-feira (21), no bairro Vila Piloto, em Três Lagoas. As vítimas foram identificadas como Kaledy Nogueira, de 21 anos, e Oliver Danilo Andrade, de 18 anos. Ambos morreram no local, enquanto a idosa, de 66 anos, foi atingida no braço e socorrida por populares ao Hospital Auxiliadora.

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 23h10, quando três indivíduos em motocicletas passaram pela rua 37 disparando contra as vítimas. Momentos antes, moradores haviam relatado a presença de um carro efetuando disparos nas proximidades.

As investigações preliminares indicam que o crime pode estar relacionado a uma disputa entre grupos rivais dos bairros Vila Piloto e Guanabara, que vinham trocando ameaças e provocações nas redes sociais.