Força Tática apreende mais meia tonelada de maconha em Três Lagoas

A Polícia Militar apreendeu na madrugada desta sexta-feira (17), mais de meia tonelada de maconha que estava guardado em um depósito, na rua Elias Mansur Zogo, no bairro Parque Jamel Ville II, em Três Lagoas.

De acordo com as informações policiais, uma equipe da Força Tática do 2°Batalhão de Polícia Militar, realizava rondas na região após denúncias anônimas de que o local era para armazenamento de entorpecentes.

No local os policiais visualizaram o portão aberto e um cão da raça pitbull solto na rua, indicando que havia alguém no local. Ao colocar o cachorro para dentro do prédio, os policiais encontraram dois tabletes de maconha jogado na calçada.