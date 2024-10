Funcionários da MS Pantanal flagram ladrão de cabos elétricos

Funcionários da empresa realizavam vistorias nas estações de elevação dos esgotos, na tentativa de repor os materiais furtados nos últimos dias, quando ao passarem pela unidade localizada no bairro Nova Três Lagoas, visualizaram o bandido, sair da sala de maquinas e pular o muro, que faz fundos para uma reserva florestal, que margeia o córrego do Onça.

Rapidamente os funcionários conseguiram dominar o bandido e chamaram a Polícia Militar, que foi até o local por meio da Rádio Patrulha. Que deram voz de prisão ao criminoso, que é o principal suspeito de furtar ao menos, sete unidades de elevação de esgotos da Sanesul e estão sob a administração da MS Pantanal.

As estações de elevação, responsáveis por coletar os esgotos residenciais e bombeá-las para a rede superior e assim, acabar sendo encaminhada até a central de tratamento, vendo sofrendo com os furtos constantes. Segundo as informações de funcionários da empresa MS Pantanal, pontos recentemente violados e vandalizados pelo suspeito, seriam ao menos sete estações de bombeamento. Além do prejuízo financeiro, os furtos nas estações de bombeamento, vem trazendo problemas aos moradores dos bairros atendidos pelas estações danificadas, e que acabam tendo os esgotos de suas residências e ruas, transbordados com a água suja, que não sendo bombeada, acabam congestionando a rede e transbordando.