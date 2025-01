Homem armado com faca causa pânico no centro da cidade e desafia a Polícia

Na última terça-feira, a equipe do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar foi acionada diversas vezes para atender ocorrências envolvendo um indivíduo que, armado com uma faca, aterrorizou transeuntes e comerciantes na região central da cidade. O homem, não só ameaçou pessoas com a arma branca, como também exibiu seu órgão genital em público, demonstrando desrespeito e provocando indignação geral.

O primeiro incidente foi registrado às 15h00min, na Avenida Antônio Trajano, onde o suspeito entrou em uma farmácia, derrubou medicamentos e ameaçou as funcionárias com gestos agressivos. Assustadas, elas deixaram o local enquanto acionavam a Polícia Militar. Mais tarde, às 18h00min, o mesmo homem foi visto em uma sorveteria, onde arremessou produtos ao chão e ameaçou os trabalhadores com uma faca, afirmando que roubaria o dinheiro do caixa.

Após ser localizado pela polícia às 22h35min, o suspeito resistiu à abordagem, enfrentando os policiais com socos e pontapés dentro de uma agência bancária. Foi necessário o uso de força moderada e algemas para contê-lo. Durante a busca pessoal, foi encontrada a faca utilizada nos crimes.