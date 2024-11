Identificado corpo de jovem executado com tiro na cabeça

O corpo de João Pedro estava caído em frente a um veículo Renault Clio, com uma camiseta sobre a cabeça. Dentro do carro, havia uma pequena possa de sangue, e próximo a porta do passageiro, foi localizado uma cápsula deflagrada de pistola Cal. 380. O que leva a perícia a levantar a hipótese, que a pessoa responsável pelo disparo, estaria dentro carro e o tiro sido a queima roupas, e, após a execução, o corpo teria sido arrastado para fora do veículo.

Após a liberação do corpo, uma funcionária da Cardassi o levou para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), onde foi necropsiado e reconhecido por familiares. A Polícia Civil abrirá um inquérito para investigar a motivação do crime e identificar o(s) responsável(is) pela morte de João Pedro.