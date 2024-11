4ª Etapa do Torneio Interbairros acontece neste domingo em Três Lagoas

No próximo domingo (1º de dezembro), será realizada a 4ª etapa do Torneio Interbairros no Campo do Alto da Boa Vista, localizado na rua Josino Cunha Viana, altura do número 1300. A competição é aberta a participantes do sexo masculino com 16 anos ou mais.

A final do torneio, que reunirá as equipes vencedoras de cada etapa, está prevista para a próxima semana. Times interessados devem se apresentar no local antes das 7h30, horário do sorteio das partidas.