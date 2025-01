A Casa é Sua: abasteça e ganhe com o Cashback nos postos da rede Sete Mares

O termo da vez é cashback, e ele tem ganhado destaque em vários estabelecimentos. Mas, afinal, o que significa? O cashback é um programa que devolve ao cliente uma porcentagem do valor gasto em compras ou pagamentos. No caso da rede de postos Sete Mares em Três Lagoas, os clientes podem aproveitar essa oportunidade ao abastecer seu veículo.

A reportagem foi até um dos postos da rede para explicar como funciona esse benefício. A Maju, que já vem explicando sobre o aplicativo da Safra Pay, detalhou os passos necessários para aproveitar o cashback. Para participar, basta baixar o aplicativo Vale Bônus, disponível em todos os postos Sete Mares, e cadastrar um cartão de pagamento. A cada abastecimento, 25% do valor gasto será devolvido em cashback no aplicativo.

Após o cadastro do cartão, o cliente faz o pagamento normalmente com o cartão cadastrado, e o cashback é creditado automaticamente. Por exemplo, ao abastecer R$ 1, o cliente recebe R$ 0,25 de volta em cashback. Esse valor acumulado pode ser usado em compras em empresas e lojas parceiras cadastradas no aplicativo.