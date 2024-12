A Casa é Sua: agendas cheias e clima de comemoração em dezembro de 2024

O mês de dezembro chegou trazendo consigo toda a agitação típica do fim de ano em Três Lagoas. Entre compromissos familiares, festas e o aumento do movimento no comércio local, a cidade se prepara para um mês cheio de atividades. O quadro A Casa é Sua, do programa TVC Agora, do TVC HD, foi as ruas para entender como os três-lagoenses estão se organizando e quais são as expectativas para o último mês de 2024.

Para o comerciante Dener, o ritmo de trabalho não para. “Estamos nos preparando para atender todos os clientes, deixar o povo bonito para o Natal e fim de ano”, contou ele. Com a movimentação intensa nas lojas, finais de semana para ele e outros comerciantes são sinônimo de trabalho.