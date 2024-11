A Casa é Sua: mudar o cabelo é o primeiro passo para novos ciclos

Com a chegada do fim de 2024 e a proximidade de um novo ciclo, muitas pessoas buscam renovação, e isso frequentemente começa pela aparência. Em Três Lagoas, um nome se destaca no quesito transformação: Carina Meneguelli. Conhecida por elevar a autoestima de suas clientes, Karina compartilha sua experiência e visão sobre o impacto do visual na vida das pessoas durante o quadro A Casa é Sua, do programa TVC Agora, do TVC HD, Canal 13.1.

Segundo Karina, a transformação vai além da aparência, “é também um processo de cura, na qual cada mudança traz consigo um propósito”. Decidir a cor e o corte certos não é apenas uma questão técnica, mas envolve um entendimento profundo da essência de cada pessoa. “É uma troca. A cliente vem em busca de algo, seja para um novo caminho ou apenas para se reinventar. Meu trabalho é ajudá-la a encontrar sua essência sem comparações”, explica Carina.

Ela destaca que um dos maiores erros é a comparação com padrões irreais, frequentemente alimentados pelas redes sociais. “Filtros e influenciadores criam expectativas que nem sempre correspondem à realidade. Nosso papel é trazer a cliente de volta à sua verdade e ajudá-la a entender o que realmente funciona para ela”, afirma Carina.