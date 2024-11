Administração municipal recebe equipe da Petrobras para discutir retomada da UFN3

Nesta sexta-feira (8), o Prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, e o Presidente da Câmara Municipal, Dr. Cassiano Maia, receberam representantes da Petrobras em uma reunião estratégica para discutir a retomada do projeto de fertilizantes nitrogenados, UFN-III. O encontro, realizado no gabinete do prefeito, contou com a presença dos secretários municipais de Desenvolvimento, Finanças, Governo e o procurador geral do município.

O principal tema da pauta foi a atualização da fase atual do Projeto, com foco no planejamento de retomada por parte da Petrobras para a UFN-III e no apoio da prefeitura por meio de incentivos e ajustes de prazos para viabilizar a continuidade do projeto. O gerente do Projeto de Reavaliação da UFN-III, Fábio Queiroz, e o gerente de implantação do projeto, Leonardo Curty, conduziram a apresentação da Petrobras, acompanhados pelo gerente do Tributário, Felipe Watson, e o representante da gerência de relacionamento institucional, Márcio Oliveira.