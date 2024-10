Adolescentes pulam muro e tentam fugir da Unei em Três Lagoas

Três adolescentes tentaram fugir da Unidade Educacional de Internação (Unei) “Tia Aurora” de Três Lagoas, na manhã desta sexta-feira (25). Os internos teriam pulado o muro da unidade logo após uma atividade recreativa no pátio. A Polícia Militar foi acionada e houve mobilização na região. A Unei fica no bairro Chácara Imperial e os adolescentes teriam tentando entrar nas residências próximas.

De acordo com a PM, um menor acabou se entregando na ocasião. Os outros dois foram recapturados pelos policiais, que fizeram cerco no bairro. Os moradores ficaram assustados com a situação e acompanharam o monitoramento tático das equipes da Polícia Militar.