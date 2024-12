Adolescentes tentam fugir da Unei de Três Lagoas e danificam portas

Uma tentativa de fuga envolvendo três internos da Unidade Educacional de Internação (Unei) de Três Lagoas, resultou em danos ao patrimônio público. O boletim de ocorrência foi registrado na segunda-feira (23), mas o caso ocorreu na noite de sexta-feira (21), por volta das 19h.

De acordo com o relato de um policial penal que compareceu à 3ª Delegacia de Polícia de Três Lagoas para registrar o incidente, um interno de 15 e dois de 17 anos tentaram escapar do local. Durante a ação, eles danificaram as paredes dos banheiros dos alojamentos em que estavam.