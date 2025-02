Agendamentos para o 'Novo RG' esgotam em Três Lagoas e vagas só estarão disponíveis em abril

Os agendamentos para a emissão do novo RG, a Carteira de Identidade Nacional (CIN), em Três Lagoas esgotaram em menos de 24 horas. Com 600 vagas disponibilizadas, as agendas para março foram preenchidas rapidamente. A chefe do Posto de Identificação, Cristiane Correa, alertou para a importância de os moradores ficarem atentos aos prazos.

Em 2024, o posto disponibilizou 13,2 mil vagas, mas conseguiu atender apenas 9,2 mil pessoas, o que representa 70% da capacidade. Cristiane ressaltou que, quando o agendado não comparece, outra pessoa deixa de ser atendida. A nova identidade tem como principal número o CPF, o que exige que a população refaça o documento.