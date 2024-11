Alunos criam embalagem biodegradável para reduzir impactos ambientais

Os estudantes Caio Martins de Souza e Maria Clara Silva, de 10 anos, desenvolveram a embalagem biodegradável sob a orientação do professor Renan Fernandes. A embalagem é feita com ingredientes como alginato de sódio, gelatina sem sabor e óleo essencial de gengibre. O processo de criação envolveu misturar esses ingredientes e aquecer a mistura até que formasse uma substância mais resistente e menos rugosa que as embalagens convencionais.

Alunos da Escola Municipal Elaine de Sá Costa, em Três Lagoas, criaram um projeto com o objetivo de reduzir o impacto ambiental das embalagens plásticas, oferecendo uma alternativa mais sustentável. A ideia surgiu a partir da preocupação com a poluição causada pelo descarte inadequado de plásticos, um dos materiais mais prejudiciais ao meio ambiente.

O principal objetivo do projeto é sensibilizar sobre a importância da sustentabilidade e da reciclagem para a preservação do meio ambiente. “A ideia inicial é conscientizar os alunos sobre o impacto das nossas ações no planeta, já que eles viverão por muito tempo e precisam entender a necessidade de cuidar do meio ambiente”, afirmou o professor Renan Fernandes.

O projeto foi reconhecido na 14ª Feira de Engenharia, Tecnologia e Ciências (FETEC Júnior), em Campo Grande, onde conquistou o primeiro lugar na categoria de Engenharia. Além disso, os alunos receberam uma menção honrosa pela relevância social da proposta. O sucesso do projeto também garantiu a participação de Caio e Maria Clara na Feira Brasileira Ciência Jovem, que será realizada em Pernambuco.

Caio e Maria Clara se mostraram surpresos e felizes com o prêmio. “Não imaginei que ganharíamos o primeiro lugar, mas fiquei muito feliz”, disse Caio. Maria Clara também se mostrou animada com o resultado: “Agora quero fazer mais projetos para ajudar a cuidar do meio ambiente”, afirmou.