Ano letivo da Rede Estadual começa dia 17 com novidades

O ano letivo da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul começará no dia 3 de fevereiro, com atividades de formação para os profissionais da educação durante a jornada formativa. O retorno dos estudantes está marcado para o dia 17 de fevereiro.

Entre as principais novidades deste ano está a ampliação do ensino em tempo integral em todo o estado, além da inclusão de novas disciplinas. A Coordenadora Regional de Educação de Três Lagoas, Marizete Bazé, destacou as mudanças na grade curricular: “Há uns três anos, a disciplina de literatura havia sido retirada, mas agora volta integrada ao português, junto com práticas textuais, matemática e geometria. No ensino integral, teremos também práticas de escrita, estilo, laboratório de línguas e a possibilidade de incluir disciplinas como Libras”, explicou.

As novas disciplinas foram planejadas para atender às necessidades atuais dos estudantes, especialmente no que diz respeito à escrita e preparação para exames como o Enem. Segundo Bazé, não haverá mudança na carga horária dos alunos do ensino médio: “As aulas continuam até às 12h, e as novas disciplinas serão integradas ao horário atual”.

Ensino Integral

Para os estudantes do ensino integral, serão 40 horas semanais de aulas presenciais, com quatro horas dedicadas à formação profissional. Atualmente, Três Lagoas conta com três escolas que oferecem essa modalidade: Luiz Lopes, Bom Jesus e João Ponce. “Tem dado muito certo. Já tivemos depoimentos de alunas que, ao ingressarem em escolas de tempo integral, encontraram direção para suas vidas. O objetivo é ensinar o aluno a ser autônomo em sua aprendizagem”, reforçou Bazé.