Aos 63 anos, atleta é destaque no Pantanal

O atleta amador José Ricardo Moreira, de 63 anos, teve uma experiência única ao participar da 1ª Maratona do Pantanal, que aconteceu na região da Nhecolândia, em Aquidauana. A prova de corrida em trilha promoveu a integração do esporte com a natureza exuberante do maior bioma alagado do mundo, o Pantanal.

Foi nesse cenário exuberante que o atleta amador se desafiou em um dos percursos, os 21 km, da prova que contou com elementos naturais como jacarés, capivaras e aves. Mesmo sendo uma prova sem altitude, a chuva e as dez lagoas que os atletas tiveram que atravessar, tornaram a corrida desafiadora. “Foi uma experiência incrível correr. A gente viu capivara, tuiuiú, jacaré, porco-do-mato, e até uma onça-parda, porque fizemos um safári antes da corrida. Nunca mais vou esquecer dessa corrida”, destacou o atleta.