Após ataque em Aquidauana, moradores do Cinturão Verde relembram aparecimento de onça-pintada

A morte do caseiro, Jorge Ávalos, após ser atacado por uma onça no pesqueiro onde trabalhava, às margens do rio Miranda, no pantanal em Aquidauana, reacende o alerta para o aparecimento deste felino na região do cinturão verde, em Três Lagoas.

Em novembro de 2023 pegadas do felino foram registrados na região, no lote da dona de casa, Maria de luz, o animal chegou bem perto do filho dela. Na época muitos disseram que o animal que apareceu não era uma onça.

Dois anos depois, no mesmo lote, a dona de casa fica com suas duas meninas que brincam tranquilamente no terreno, mas pra quem ficou muito perto do bicho não tem dúvidas, de que realmente era uma onça. “Pelas pegadas que vimos, provavelmente era uma onça, apesar de terem vindo coletar amostras e dejetos, aí comprovaram que era de onça”.