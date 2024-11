Apostas para Mega da Virada já estão abertas e prêmio chega a R$ 600 milhões

De acordo com a Caixa, considerando todas as faixas de premiação da Mega da Virada, a premiação total aos ganhadores de todas as faixas pode superar R$ 1 bilhão.

As apostas na Mega da Virada já estão abertas e o sorteio será realizado no dia 31 de dezembro. Será o maior prêmio de toda da história da modalidade.

A Caixa Econômica Federal informou, na segunda-feira (11), que a Mega da Virada deverá pagar R$ 600 milhões para quem acertar as seis dezenas do sorteio.

O banco calcula que se um apostador ganhar todo o prêmio e aplicar na poupança “receberá aproximadamente R$ 3,4 milhões no primeiro mês de rendimento. O dinheiro total do prêmio permite ao ganhador se hospedar por mais de dois anos no hotel mais caro do mundo, que cobra R$ 750 mil em cada diária. O ganhador do prêmio principal pode também comprar aproximadamente 1.430 carros superesportivos de 420 mil“, diz em nota.

As apostas podem ser feitas nas lotéricas ou no site e aplicativo da Caixa. O bilhete simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

*Com informações da Agência Brasil