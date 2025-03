Áreas de espera para motociclistas são implantadas em Três Lagoas

O Departamento Municipal de Trânsito (Deptran) iniciou a implantação de áreas de espera exclusivas para motocicletas nos cruzamentos semaforizados da cidade. A primeira via a receber a iniciativa em toda a sua extensão é a avenida Capitão Olyntho Mancini.

As novas marcações permitem que motociclistas aguardem o sinal verde à frente dos demais veículos, garantindo uma partida mais segura e melhorando a fluidez do trânsito. A medida segue um modelo já adotado em outras cidades do país, com o objetivo de reduzir o risco de acidentes.