Atleta Aninha conquista vice-campeonato no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia no Rio Grande do Norte

A atleta três-lagoense Ana Carolina, conhecida como Aninha, brilhou nas areias da capital do Rio Grande do Norte, em Natal, no último fim de semana. Representando a Prefeitura de Três Lagoas e o estado de Mato Grosso do Sul, Aninha conquistou o vice-campeonato do Aberto do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia.

Por muito pouco, o título da 9ª Etapa do Aberto não veio para o Mato Grosso do Sul. Na final, realizada no sábado (2), Aninha, juntamente com a parceira Neide, de Alagoas, perdeu a final nos detalhes, no tie-break, para a dupla Karol (SE) e Larissa (CE), pelo placar de 16 a 14.

No primeiro set, Aninha e Neide foram derrotadas por 21 a 19. No segundo, a dupla se sobressaiu e venceu por 21 a 16. No set decisivo, a atleta liderou o placar a maior parte do tempo, mas acabou sofrendo a virada e perdeu por 16 a 14.