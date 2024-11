Atleta três-lagoense conquista títulos nacionais e se prepara para competição internacional

Maria Eduarda, integrante da equipe de atletismo da Prefeitura de Três Lagoas, alcançou um feito importante ao conquistar dois títulos no Troféu Centro-Oeste Interseleções Loterias Caixa de Atletismo Sub-16. A competição foi realizada em Vitória (ES) nos dias 16 e 17 de novembro e contou com a participação de equipes de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além de estados convidados, como Espírito Santo, Acre, Rondônia e Minas Gerais.

A atleta, que representa a Associação Três-Lagoense de Atletismo (ATA), venceu as provas de salto triplo e 80 metros com barreiras, conquistando as medalhas de ouro em ambas as modalidades. Com essas vitórias, Maria Eduarda se destaca entre as melhores atletas do país em sua categoria.