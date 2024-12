Atlético conquista título de campeão dos campeões no Torneio Interbairros 2024

O Atlético brilhou no cenário esportivo de Três Lagoas ao conquistar o título de campeão dos campeões do Torneio Interbairros 2024. A grande final aconteceu no domingo, 8 de dezembro, no Campo Osmar Dutra.

Após garantir vaga ao vencer o Jardim das Acácias por 1 a 0 na 2ª fase, em 24 de novembro, o Atlético manteve a regularidade nos resultados para levantar o troféu.

Na fase final, o time enfrentou outras três equipes: União Boa Vista, Costa do Marfim e Bar do Bingo. No primeiro jogo, o Atlético venceu o Bar do Bingo por 1 a 0. Na decisão, derrotou o União Boa Vista, que havia superado o Costa do Marfim nos pênaltis, novamente pelo placar de 1 a 0.

O terceiro lugar foi conquistado pelo Costa do Marfim, que venceu o Bar do Bingo por WO. Destaques individuais também marcaram a competição: Cleiton Suzart foi o artilheiro, e Guilherme Moraes, o melhor goleiro, ambos do Atlético.